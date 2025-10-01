Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, подходящих под «закон о локализации такси»
Источник: ТАСС
Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень машин, соответствующих требованиям «закона о локализации такси».
В список, который публикуют российские агентства, включая ТАСС, вошли:
- Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);
- УАЗ («Патриот», «Хантер»);
- Sollers (SP7);
- Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);
- Voyah (Free, Dream, Passion);
- «Москвич» (3, 3е, 6, 8).
Список, заявили в Минпромторге, будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских производителей и моделей, «производство которых будет локализовано на территории России в рамках заключенных СПИК — с учетом обязательств по углублению локализации».
Закон «о локализации такси», предполагающий постепенный переход российского рынка такси на автомобили отечественного производства, был принят Госдумой в мае 2025 года. «Медуза» подробно разбирала этот закон.