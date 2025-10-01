Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, подходящих под «закон о локализации такси»

Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень машин, соответствующих требованиям «закона о локализации такси».

В список, который публикуют российские агентства, включая ТАСС, вошли:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Sollers (SP7);

Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Список, заявили в Минпромторге, будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских производителей и моделей, «производство которых будет локализовано на территории России в рамках заключенных — с учетом обязательств по углублению локализации».

Закон «о локализации такси», предполагающий постепенный переход российского рынка такси на автомобили отечественного производства, был принят Госдумой в мае 2025 года. «Медуза» подробно разбирала этот закон.

