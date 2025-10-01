Глава «Аэрофлота» заявил, что интернет в самолетах будет. Но не уточнил, когда именно

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что на бортах самолетов авиакомпании появится доступ в интернет для пассажиров.

«Будет», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего форума «Цифровая транспортация», сообщает ТАСС.

«У нас такой проект есть, мы им занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом „на земле“. Ну и вообще, авиация с точки зрения ограничений, всех сертификационных процедур — она более сильно регламентирована, потому что уровень безопасности гораздо выше», — добавил он.

Сроки появления интернета на бортах самолетов Александровский на этот раз не уточнил. Ранее он говорил, что авиакомпания рассчитывает, что бесплатный для пассажиров Wi-Fi появится в самолетах в 2027-2028 годах.

В Минтрансе РФ, в свою очередь, напоминает ТАСС, говорили, что интернет в самолетах российских авиаперевозчиков появится не раньше 2027 года, так как процесс сертификации новых технологий для авиации занимает много времени.

О сложностях с сертификацией заявил и Алексей Волин — глава госпредприятия «Космическая связь» (ГП КС), занимающегося, в числе прочего, проектом интернета на борту самолетов. В интервью ТАСС Волин сообщил, что его предприятие уже провело ряд испытания.

В России, по его словам, уже летают самолеты, оборудованные устройством, которое позволяет обеспечивать интернет на борту, но для запуска их в серию необходимо массовое производство отечественных пассажирских самолетов.

Возможность пользоваться интернетом во время полета (при ряде условий) есть у многих крупных авиакомпаний, например у Lufthansa, Air France, Qatar Airways, SAS и Turkish Airlines. Как правило, доступ в интернет — услуга за отдельную плату.

«Аэрофлот» несколько лет назад также предоставлял доступ в интернет на борту некоторых из своих самолетов. Для этого использовались иностранные технологии и оборудование, которые после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавшими за ним санкциями, для российских авиакомпаний недоступны. У пассажиров «Аэрофлота» остался (не на всех рейсах) только доступ в Wi-Fi для подключения к мультимедийной системе.