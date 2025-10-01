Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета провели «предупредительно-профилактические мероприятия» с целью не допустить распространения «идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ отчиталась о задержании пяти граждан России, подозреваемых в подготовке «массовых убийств» в Красноярске, Орле, оккупированных Донецке и Мариуполе, а также троих несовершеннолетних жителей Челябинской области, которые, по версии спецслужбы, планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

Кроме того, ФСБ сообщила, что «пресекла деятельность» 59 администраторов каналов и чатов в телеграме, которые распространяли «неонацистскую и террористическую идеологии». В их телефонах обнаружили «инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписку с зарубежными кураторами террористических организаций».

В отношении девяти человек возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к терроризму и экстремизму. «Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида», — говорится в сообщении ФСБ.

В свою очередь Следственный комитет отчитался о задержании несовершеннолетних в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и в Республике Башкортостан. Из пресс-релиза СК следует, что задержаны как минимум шестеро подростков.

Среди задержанных — 14-летняя жительница Башкортостана, которая, как утверждает СК, вела на своей странице переписку «с целью пропаганды деятельности террористической организации», а также распространяла материалы о планировании массовых убийств в Благовещенске. В Оренбургской области задержали 15-летнего подростка, который в переписке «высказывал намерение за денежное вознаграждение повреждать и имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины».

Как отмечает «Медиазона», судя по ролику ФСБ, часть задержанных считают причастными к движениям «Колумбайн» и «Маньяки Культ Убийств», которые объявлены в России террористическими организациями.

Всего, согласно пресс-релизу ФСБ, «предупредительно-профилактические мероприятия» проведены в 75 регионах России.