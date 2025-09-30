Все визовые центры Чехии в России прекратили работу

Все визовые центры Чехии в России прекратили принимать заявления на визу. Уведомление об этом появилось на официальном сайте визового оператора VFS.

Последним днем, когда визовые центры принимали заявления, стало 29 сентября. После обработки уже поданных заявок они полностью прекратят работу.

В будущем для подачи заявлений на чешскую визу россияне должны будут обращаться напрямую в посольство Чехии в Москве.

Чехия после начала полномасшатбного вторжения армии РФ в Украину ввела для россиян одни из наиболее жестких ограничений по визам. Туристические визы Чехия не выдает вообще, въезд в страну из-за пределов Евросоюза с визами других шенгенских стран также запрещен.

Чехия после начала войны закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также, по требованию чешских властей, были закрыты российские консульства в Брно и Карловых Варах.