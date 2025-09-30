В Москве и еще трех регионах России военкоматы будут рассылать только электронные повестки

Во время осеннего призыва на военную службу в четырех регионах России — Москве, Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях — повестки призывникам станут отправлять только в электронном виде. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 30 сентября.

По его словам, во всех остальных регионах местные жители станут получать как бумажные, так и электронные повестки.

Евгений Бурдинский отметил, что электронная повестка будет считаться врученной спустя семь дней после того, как она появится в реестре повесток. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, то ему будет грозить административный штраф в размере до 30 тысяч рублей. Также ему запретят выезжать за границу, управлять транспортом, регистрировать недвижимость, брать кредиты.

Осенний призыв в 2025 году пройдет с 1 октября по 31 декабря и затронет 135 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, следует из указа президента РФ, принятого 29 сентября.

Ранее в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. В случае принятия документ вступит в силу в начале 2026 года.

Читайте также

«Теперь ничего игнорировать нельзя» Россиянам начали приходить уведомления из реестра повесток. Можно ли их открывать? И обязательно ли идти в военкомат после? Отвечает правозащитник Алексей Табалов

