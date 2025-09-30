В Милане снесут знаменитый стадион «Сан-Сиро»

Городской совет Милана 30 сентября одобрил продажу футбольного стадиона «Сан-Сиро», также известного как стадион , что открывает путь к его сносу. Об этом сообщила Gazzetta dello Sport.

Стадион будет продан футбольным клубам «Милан» и «Интер», которые делят его в качестве домашней арены, за 197 миллионов евро. Клубы снесут «Сан-Сиро» и построят на его месте новый стадион. Это будет сооружение, отвечающее «самым высоким международным стандартам» и «призванное стать новым архитектурным символом Милана», заявили «Милан» и «Интер».

Болельщики «Интера» отмечают победу клуба в Серии А возле стадиона «Сан-Сиро», 28 апреля 2024 года Alberto Lingria / Reuters / Scanpix / LETA

Строительство новой арены начнется в 2027 году на парковке «Сан-Сиро» и будет завершено в 2031 году. В том же году начнут сносить сам «Сан-Сиро». Его планируют демонтировать на 90%. До сноса там продолжат проводить концерты и спортивные мероприятия. В начале 2026 года (это год столетия «Сан-Сиро») на стадионе пройдет церемония открытия Зимней Олимпиады, которую принимает Италия.

Стадион «Сан-Сиро» был построен в 1926 году. Это самый большой стадион Италии (больше 75 тысяч мест) и одна из самых известных спортивных арен во всем мире. «Сан-Сиро» не раз принимал матчи чемпионатов мира, Европы и Лиги чемпионов УЕФА, а также крупные концерты.

«Сан-Сиро» известен и своей архитектурой — после реконструкции к чемпионату мира 1990 года к нему пристроили 11 башен с винтовыми пандусами и крышу с красными металлическими конструкциями.

Снос «Сан-Сиро» обсуждался по меньшей мере с 2019 года.