Советский и украинский поэт и общественный деятель Виталий Коротич умер в Москве в возрасте 89 лет, сообщил российский историк Виктор Мироненко.

Lupyr Anna / TASS / Profimedia

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем. За это его любили. За это его ненавидели. Но, счеты сведены», — написал Мироненко в фейсбуке.

Виталий Коротич известен как поэт, писавший на украинском и русском языках. Его стихотворение «Последняя просьба старого лирника» легло в основу песни «Переведи меня через майдан», которую исполняли Татьяна и Сергей Никитины.

Коротич — главный редактор очень влиятельного во времена перестройки журнала «Огонек» (1986-1991). Ушел с поста главреда после того, как в России произошел путч — тогда Коротич находился в США. Он остался в Соединенных Штатах, где несколько лет преподавал, после чего вернулся в Киев. Возглавлял редакционный совет газеты «Бульвар Гордона». Выступил в поддержку четвертого президента Украины Виктора Януковича. В последние годы Коротич жил в Москве.