Российские беспилотники атаковали Днепр. Один человек погиб, ранены 15 человек
Источник: Сергей Лысак
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские беспилотники днем 30 сентября атаковали Днепр.
По его словам, в результате атаки произошло несколько пожаров.
Он заявил, что известно о 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Большинство пострадавших госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.
Обновление. Один из пострадавших умер, сообщил позже Лысак. По его данным, число раненых увеличилось до 15 человек. В результате атаки повреждены здание медцентра и детская стоматология, рассказал мэр города Борис Филатов.
На видео, которые публикуют украинские СМИ, можно увидеть горящие автомобили и здания.