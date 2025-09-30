Прокуратура Петербурга потребовала признать «экстремистской» книгу бывшего депутата заксобрания Бориса Вишневского

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск петербургской прокуратуры, которая требует признать «экстремистским материалом» книгу политика и бывшего депутата заксобрания Бориса Вишневского «Хроники возрожденного Арканара». Об этом сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

По ее словам, экспертиза показала, что Вишневский в своей книге представляет Россию «как фашизирующееся государство» и описывает страну как «империю лицемерия».

«Также, по мнению экспертов, автор творения призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ. Про отчуждение части наших территорий тоже есть», — заявила Лебедева.

В иске говорится, что автор «предполагает и одобряет», что Крым будет возвращен Украине «насильственным путем»».

Согласно описанию книги «Хроника возрожденного Арканара», в нее вошли избранные статьи Вишневского 2008-2015 годов «о наиболее значимых событиях в российской и петербургской политике». Книга вышла в 2017 году.

Борис Вишневский — бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В марте 2024 года Минюст РФ включил Вишневского в реестр «иностранных агентов». После этого он сложил депутатские полномочия. Внесение в реестр Минюст объяснял тем, что Вишневский «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», а также выступал против российского вторжения в Украину.