По всей России 1 октября включат сирены и громкоговорители. МЧС попросило не паниковать

В регионах России 1 октября пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения, которые используют при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщило МЧС.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении „МЧС России“», — сообщило ведомство.

В МЧС попросили россиян после запуска сирен «сохранять спокойствие и не паниковать», а также включить телевизор или радио и прослушать сообщение ведомства.

Такие проверки работоспособности систем оповещения проводятся регулярно, напоминает МЧС. В прошлый раз сирены в тестовом режиме запускали в марте 2025-го.