Оперную певицу Марию Максакову заочно приговорили в России к четырем с половиной годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии оперную певицу , обвиненную в призывах к деятельности против безопасности государства и неисполнении обязанностей «иностранного агента». Об этом сообщает «Медиазона».

Также Максаковой на четыре года запретили администрировать сайты. Прокуратура запрашивала для нее пять и два месяца колонии общего режима.

Уголовное дело против Максаковой по обвинению в призывах против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК) возбудили в сентябре 2024 года из-за интервью певицы украинскому телеканалу «Сейчас». Следователи усмотрели в нем «дискредитацию » и «призывы спонсировать ВСУ», сообщали агентства РИА Новости и ТАСС. В декабре 2024 года суд в Москве заочно арестовал Максакову. В феврале 2025-го стало известно о новом обвинении — неисполнении требований к «иноагентам» (часть 2 статьи 330 УК).

Министерство юстиции РФ объявил Марию Максакову-Игенберг «иностранным агентом» в мае 2023 года. Российские суды в ноябре 2023 года дважды штрафовали Максакову за нарушение законодательства об «иноагентах».

Мария Максакова живет в Украине. По данным СМИ, у нее гражданства трех стран: России, Украины и Германии.