Кирилл Капризов подписал с клубом «Миннесота Уайлд» самый крупный контракт в истории хоккея. Он побил рекорд Александра Овечкина

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», который по общей сумме стал рекордным в истории профессионального хоккея.

За следующие восемь лет Капризов получит 136 миллионов долларов — по 17 миллионов за сезон.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. За пять сезонов в клубе он провел 319 игр и набрал 386 очков. Перед отъездом в Северную Америку форвард отыграл шесть сезонов в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.

До сих пор крупнейшим контрактом в истории НХЛ по общей сумме было соглашение между Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталс», заключенное в 2008 году. По нему российский форвард получил 124 миллиона за 13 лет, то есть чуть менее 10 миллионов за сезон.

В НХЛ действует правило «потолка зарплат»: суммарные годовые зарплаты всех игроков каждого клуба не должны превышать определенную величину. На фоне повышения доходов лиги эта сумма (и, как следствие, контракты звездных игроков) постоянно растет. В 2008 году, когда Овечкин заключал свой рекордный контракт, потолок зарплат составлял 56,7 миллиона, сейчас — 95,5 миллиона.

Другой рекорд Овечкина, который Капризов вряд ли побьет

Овечкин побил «вечный» рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Но это два разных достижения За 25 лет поменялось буквально все — от стиля игры до экипировки вратарей

Другой рекорд Овечкина, который Капризов вряд ли побьет

Овечкин побил «вечный» рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Но это два разных достижения За 25 лет поменялось буквально все — от стиля игры до экипировки вратарей