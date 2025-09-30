Государство продало киностудию «Союзмультфильм». Ее купил Сбербанк

Обновление. Пакет акций киностудии «Союзмультфильм» приобрел Сбербанк, сообщил РБК, ссылаясь на Минфин.

Власти России осуществили приватизацию киностудии «Союзмультфильм», следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 года, сообщил РБК 30 сентября.

В документе сказано, что поступления от продажи федерального имущества вырастут на 1,12 миллиарда рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации «Союзмультфильма».

Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК, что киностудию приватизировали, однако отказался раскрыть другие детали. В компании пояснили, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной».

По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, стоимость пакета акций АО «Киностудия „Союзмультфильм“» с учетом прав на библиотеку мультфильмов составляет не менее 1,2-1,3 миллиарда рублей.

«Союзмультфильм» находился в плане приватизации с 2009 года. В качестве покупателя в 2019-м рассматривали Сбербанк. При подготовке к приватизации в 2021 году киностудию акционировали, собственником 100% акций стало Росимущество. Однако тогда сделка сорвалась из-за того, что «Сбер» попал под санкции в апреле 2022 года.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева называла оценку стоимости киностудии в диапазоне до 1,3 миллиарда рублей завышенной. «Если бы в сделку вошла сама „золотая коллекция“, а не лицензия на управление ее правами — тогда актив действительно потенциально мог бы стоить до одного миллиарда рублей», — говорила она в интервью газете «Ведомости» в 2021 году. По ее словам, в сделку входят здания, земельный участок и оборудование, а также лицензия на управление правами «золотой коллекции».