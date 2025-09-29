Владимира Кехмана, обвиняемого в растрате, сняли с должности гендиректора МХАТ

Министр культуры Ольга Любимова уволила с должности гендиректора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ министра.

Согласно приказу, Кехман покинет пост гендиректора МХАТ 29 сентября. Ему выплатят три месячных оклада.

В начале июля у Кехмана и в МХАТе прошли обыски. По данным ТАСС, тогда же директору театра предъявили обвинения в растрате и отпустили под подписку о невыезде. Позже «Фонтанка» сообщила, что Кехману предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Официально следственные органы об этом не сообщали.

Кехман занимал пост гендиретора МХАТ имени Горького с 2021 года. Также он является художественным руководителем петербургского Михайловского театра.

