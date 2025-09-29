В Севастополе арестовали шеф-повара. По версии ФСБ, она сотрудничала с украинской разведкой и планировала отравить российских военных

Жительница Крыма задержана и арестована за передачу украинской разведке сведений о российских военных объектах, в том числе местах дислокации кораблей Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По версии ФСБ, жительница Крыма, работавшая шеф-поваром в одном из заведений в Севастополе, в сентябре 2023 года «посредством мессенджера WhatsApp в сентябре 2023 года установила конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки министерства обороны Украины».

После этого, сообщила российская спецслжба, она собрала и передала украинской военной разведке «фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак».

Кроме того, заявила ФСБ, жительница Крыма «вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО».