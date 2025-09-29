В подмосковном Воскресенске после атаки украинских дронов загорелся частный дом. Погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 29 сентября силы ПВО сбили четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны.

По его словам, в Воскресенске после атаки дронов загорелся частный дом. Там погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Воробьев не уточнил, ударил ли по дому беспилотник или на него упали обломки сбитого ПВО дрона.

Глава области добавил, что в нескольких домах в Воскресенске повреждены фасады и окна, нарушено уличное освещение. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что жители Воскресенска слышали «не менее 10 звуков, похожих на взрывы».

Минобороны России отчиталось, что за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 84 украинских дронов. Больше всего беспилотников сбили над Брянской и Белгородской областями — 24 и 21 соответственно.

Украинский телеграм-канал Supernova+ утверждает, что в Брянской области во время ночной атаки был поврежден завод «Электродеталь» в Карачевском районе. Официально власти региона этого не подтверждали. Губернатор Александр Богомаз сообщал ночью о ракетной опасности в Карачевском районе.