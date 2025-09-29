В Крыму ограничили продажу бензина на автозаправках

В Крыму ограничили продажу бензина. Об этом заявил глава администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

По новым правилам, которые вступят в силу немедленно, за один раз нельзя будет купить более 30 литров бензина. «Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — заявил Аксенов.

Также власти ввели потолок цен на бензин. Дизельное топливо запрещено продавать выше 75 рублей за литр, АИ-92 — выше 70, АИ-95 — выше 76, АИ-95 Премиум — выше 80 рублей за литр.

Аксенов также сообщил, что на сайте Минэнерго региона будут публиковаться адреса автозаправок, где есть бензин.

На фоне массовых атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие из них частично приостанавливают работу. Это приводит к росту цен на топливо и дефициту; власти страны временно запретили экспорт бензина.

До сих пор ограничений на продажу бензина частным лицам ни в одном регионе не вводилось. The Bell отмечает, что в Крыму ситуация осложняется плохими погодными условиями в районе Керченской переправы, из-за чего полуостров испытывает серьезные трудности с поставками.

