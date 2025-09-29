В Архангельске бывший студент напал с ножом на сотрудников и преподавателей колледжа. Есть пострадавшие

В Архангельске две сотрудницы колледжа пострадали в результате нападения 18-летнего бывшего студента учебного заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Архангельской области.

По версии ведомства, утром 29 сентября бывший студент ударил сотрудниц ножом. Пострадавшие госпитализированы. Нападавший задержан.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что в результате нападения пострадали три человека — преподаватель русского языка, социальный педагог и один из студентов.

Baza утверждает, что нападавший забежал в кабинет, где проходило занятие, на нем была «маска с улыбкой». Он подбежал к трибуне, где стояла преподаватель, и ударил ее ножом в спину «около трех раз», а затем стал бить в шею. Затем он напал на остальных присутствующих в кабинете, в итоге его «скрутили другие студенты».

«Он сначала ударил ножом преподавателя русского, а потом, когда убегал, его пытался остановить соцпедагог, и он его тоже пырнул ножом», — рассказал телеграм-каналу Mash один из студентов.

По информации телеграм-каналов, нападавшего недавно отчислили из колледжа.