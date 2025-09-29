Композитор Юрий Чернавский умер на 78-м году жизни, сообщили его родные в фейсбуке.

«Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения. Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем — в нашей семье навсегда. Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания», — говорится в обращении семьи Чернавского.

Юрий Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. Там же получил профессиональное образование, окончив Тамбовское музыкальное училище и местный филиал Московского института культуры. С 1968 года играл в джазовых и эстрадных ансамблях, позже стал сотрудничать в качестве композитора и аранжировщика с советскими группами «Веселые ребята» и «Карнавал».

В 1981 году Чернавский вместе с Владимиром Кузьминым стал одним из создателей рок-группы «Динамик». В 1982-1983 годах совместно с композитором Владимиром Матецким записал альбом «Банановые острова» — одну из важнейших советских пластинок десятилетия. Ее главный хит «Здравствуй, мальчик Бананан» впоследствие прозвучал в фильме «Асса» Сергея Соловьева.

Чернавский много сочинял для поп-исполнителей, в том числе для Аллы Пугачевой («Белая дверь», «Отраженье в воде», «Робинзон»), Валерия Леонтьева («Маргарита», «По дороге в Голливуд», «Танго»), Михаила Боярского («Лунное кино», «Я друга жду», «Дорога к дому»), Владимира Преснякова-младшего («Зурбаган», «Острова», «Кот в мешке»).

В 1986 году Чернавский основал первую в СССР крупную независимую профессиональную компанию — Всесоюзную студию популярной музыки «Рекорд». С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе.

