Проект бюджета, предусматривающий повышение НДС до 22%, внесен в Госдуму

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщает «Интерфакс».

В числе прочего, проект бюджета предусматривает повышение базовой ставки НДС на два процентных пункта, до 22%.

В Минфине, представляя новый бюджет, заявили, что повышение налогов будет направлено в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. По оценкам министерства, это принесет около 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов в 2026 году.

Бюджет на 2026 год предусматривает дефицит в 3 триллиона 786,4 миллиарда рублей (доходы — 40 триллиона 283,3 миллиарда рублей, расходы 44 триллиона 69,7 миллиарда рублей).

Превышение расходов над доходами более чем на 3 триллиона рублей, согласно проекту бюджета, сохранится и в 2027-2028 годах, но по сравнению с 2026 годом дефицит немного сократится.