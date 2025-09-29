Парламент аннексированного Крыма предложил Госдуме запретить публиковать, исполнять и показывать произведения «иноагентов»
Парламент аннексированного Крыма подготовил и направил в Госдуму предложение ввести запрет на публичное использование творчества «иностранных агентов».
Как сообщил РИА Новости спикер парламента Владимир Константинов, обращение будет рассмотрено профильным комитетом Госдумы.
По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете «публичного исполнения и показа творчества „иноагентов“, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения».
Какую административную ответственность предлагается ввести за нарушение этого запрета, пока не уточняется.
Парламент аннексированного Крыма, как и другие закондательные органы регионов, по российским законам обладает правом законодательной инициативы.
С сентября 2025 года «иноагентам» полностью запретили заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Из вступивших в силу поправок в законодательство до конца не было понятно, подпадает ли под понятие «просветительская деятельность» продажа книг, однако книжные магазины постарались распродать имеющиеся у них запасы произведений авторов, объявленных «иностранными агентами».
Еще до вступления в силу этих поправок некоторые книжные магазины снимали с продажи книги «иноагентов» или наносили на их обложки соответствующую маркировку.
В реестре «иностранных агентов», который ведет Минюст России, сейчас более 1050 записей — в него попадают как физические лица, так и организации. Обновления списка появляются практически каждую пятницу за редкими исключениями. В список «иноагентов», в числе прочих, включен писатель Борис Акунин, музыканты Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и Земфира, актеры Артур Смолянинов, Анатолий Белый и Яна Троянова.