Заместителя губернатора Краснодарского Края Александра Власова задержали спустя несколько часов после того, как он объявил, что идет добровольцем на войну. Об этом пишет 93.ru.

Власов утром 29 сентября заявил, что приостанавливает исполнение своих обязанностей. «Принял решение уйти в нашу бригаду „Кубань“ для выполнения боевых задач специальной военной операции», — сказал Власов. Он не уточнил, с чем именно связано это решение.

Днем к Власову пришли с обысками силовики. По данным 93.ru, его подозревают в особо крупном хищении денег, выделенных в качестве субсидии для участников российско-украинской войны.

Александр Власов занимал пост вице-губернатора с сентября 2020 года. Он также является атаманом Кубанского войскового казачьего общества, в которое входит более 57 тысяч человек.

С октября 2024 года в России действует закон, согласно которому уголовное преследование может быть приостановлено, если подозреваемый или обвиняемый добровольно ушел на войну. Для осужденных эта возможность существовала еще с 2023 года.