Издатель видеоигр Electronic Arts объявил, что заключил сделку о продаже компании за 55 миллиардов долларов группе инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В консорциум покупателей вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), а также частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners. Последним владеет Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Фактически они заплатят 52,5 миллиарда долларов, пишет РБК. PIF уже владеет 9,9-процентной долей в EA.

Сделка, как заявили в Electronic Arts, позволит издателю ускорить «реализацию стратегического видения EA» в пользу будущего индустрии развлечений.

Сделка также станет крупнейшим в истории поглощением с привлечением заемных средств. Акционеры EA, в свою очередь, получат по 210 долларов за акцию, что на 25% превышает цену акций компании на закрытии торгов 25 сентября. Тогда бумаги издателя видеоигр стоили около 168 долларов за акцию.

Соглашение о продаже компании уже одобрил совет директоров Electronic Arts. В компании ожидают, что сделка будет окончательно закрыта в первом финансовом квартале 2027 года. После этого EA станет частной компанией и уйдет с биржи.

Американская Electronic Arts — один из крупнейших независимых издателей видеоигр. Компания была основана в 1982 году. Среди ее самых известных игр — FIFA, Battlefield, The Sims и Need for Speed.

Решение о продаже компании было принято на фоне замедления роста индустрии видеоигр после резкого скачка продаж во время пандемии ковида, отмечает Bloomberg.