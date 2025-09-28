В штате Мичиган произошла стрельба в мормонской церкви. Есть раненые

В городе Гран-Блан в американском штате Мичиган произошла стрельба в мормонской церкви, сообщает местное отделение телеканала Fox.

По данным источников телеканала, от шести до восьми человек получили ранения. Их состояние неизвестно.

В здании церкви после стрельбы начался сильный пожар.

Полиция сообщила, что нападавший убит. Вероятно, он действовал в одиночку, так как полицейские заявили, что угрозы для жителей больше нет. Мотивы нападавшего пока неясны.

Это второй случай шутинга в США за сутки. Поздно вечером 27 сентября в городе Саутпорт в Северной Каролине 40-летний мужчина открыл стрельбу на стоянке яхт. Погибли три человека. Стрелявшего задержали, его мотивы неясны.

27 августа в Миннеаполисе произошла стрельба во время мессы в католической школе. Тогда погибли два ребенка, более 20 человек получили ранения.