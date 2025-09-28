В Белгороде под украинский обстрел попала ТЭЦ. Несколько районов остались без света

В Белгороде в результате украинской атаки на ТЭЦ произошло массовое отключение света, сообщает местное издание «Пепел».

На части улиц пропало освещение, прекратили работу светофоры, многие люди застряли в лифтах.

Внимание! На видео ниже есть мат.

Без электричества также частично остались Старый Оскол, Шебекино и еще несколько городов региона.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт удара по энергетической инфраструктуре и «значительных перебоях с электричеством». По его словам, водоканал и больницы в городе перешли на резервные источники питания. Гладков отметил, что из-за отсутствия электричества возможны перебои в оповещениях о ракетной опасности, и призвал жителей не выходить на улицы и оставаться дома.

Губернатор также сообщил, что в результате украинской атаки пострадали два мирных жителя.