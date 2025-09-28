НАТО расширит миссию «Балтийский страж» из-за неопознанных беспилотников над Данией

НАТО расширит миссию «Балтийский страж» на Балтике на фоне вторжения беспилотников в воздушное пространство Дании, сообщает Reuters.

В рамках расширения в регионе будет развернут «как минимум один фрегат ПВО», сообщили в альянсе, а также дополнительные платформы разведки наблюдения и рекогносцировки.

Над Данией в последние дни стали регулярно появляться неопознанные дроны. Из-за этого несколько раз останавливали свою работу аэропорты Коменгагена и Ольборга. Власти Дании назвали происходящее «гибридной войной», но отметили, что пока у них нет доказательств причастности России к запуску дронов.

Миссия «Балтийский страж» начала работу в январе на фоне регулярных повреждений коммуникационных кабелей на дне Балтийского моря.

В середине сентября НАТО объявило о запуске миссии «Восточный страж» на восточных границах альянса. Это произошло после того, как более 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.