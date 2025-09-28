Дания полностью закроет свое воздушное пространство для гражданских беспилотников на время проведения саммита ЕС, сообщило министерство транспорта страны.

«На следующей неделе в Дании состоится саммит ЕС. Нам нужно полностью сосредоточиться на безопасности. […] Закрытие вступит в силу с понедельника, 29 сентября, и продлится до пятницы, 3 октября. Запрет действует круглосуточно», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что запрет исключит риск того, что «вражеские беспилотники могут быть перепутаны с легальными и наоборот».

В Дании на протяжении всей последней недели ежедневно фиксировались неопознанные дроны. Из-за беспилотников несколько раз властям приходилось приостанавливать работу аэропортов, в том числе однажды — аэропорта Копенгагена.

Власти Дании характеризовали появление неопознанных дронов как «гибридную войну». При этом они отмечали, что не располагают доказательствами причастности России к инцидентам.