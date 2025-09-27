В новых опубликованных материалах по делу Эпштейна фигурирует Илон Маск

Новые документы, связанные с делом Джеффри Эпштейна, свидетельствуют, что в последние несколько лет жизни финансист поддерживал контакты с бизнесменом Илоном Маском, пишет Politico.

Документы, переданные в комитет Палаты представителей конгресса США по надзору и правительственной реформе, обнародовала группа конгрессменов-демократов.

Среди них копия маршрута Эпштейна, в которой говорится о поездке Маска на принадлежавший финансисту остров 6 декабря 2014 года. В примечании к маршруту стоит пометка: «Это все еще происходит?»

Кроме Маска, в материалах упомянуты предприниматель Питер Тиль и бывший старший советник президента США Стив Бэннон. В расписании Эпштейна упоминается запланированный на 27 ноября 2017 года ланч с Тилем, а также завтрак с Бэнноном 16 февраля 2019 года. Тиль — один из крупнейших доноров Республиканской партии, а Бэннон был главным стратегом Трампа, напоминает Politico.

Издание отмечает, что документы, в которых упоминаются Маск, Тиль и Бэннон, относятся к периоду после 2007 года, когда Эпштейн заключил сделку со следствием по делу об организации проституции, которая позволила ему получить более мягкое наказание.

Axios в своей заметке о публикации документов по делу Эпштейна подчеркивает, что они не содержат никакой информации о противозаконной деятельности Маска, Тиля или Бэннона. Издание также отмечает, что о контактах бизнесменов и советника Трампа с Эпштейном было известно ранее, но документальных подтверждений до этого момента не было.

Представители Маска, Бэннона и Тиля публикацию пока никак не прокомментировали.

В документах, находящихся в распоряжении комиссии нижней палаты конгресса США, также упоминаются основатель Microsoft Билл Гейтс и британский принц Эндрю.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. В первый раз Эпштейн был осужден в 2008 году по делу об организации проституции. Он пошел на сделку со следствием и провел в тюрьме 13 месяцев. В следующий раз его задержали в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми. Вскоре после задержания Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Дональд Трамп, друживший с финансистом, неоднократно предполагал, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса — и что в этом списке могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако 7 июля 2025 года Минюст США и ФБР опубликовали служебную записку, из которой следовало, что доказательств существования «списка клиентов» Эпштейна нет.

В начале 2025 года на фоне конфликта с Трампом Маск публично требовал от президента США опубликовать материалы по делу Эпштейна.

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно