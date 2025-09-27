Международный паралимпийский комитет восстановил статус Паралимпийского комитета России. Спортсмены смогут выступать под российским флагом

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила статус Паралимпийского комитета России.

На голосование, сообщается на сайте МПК, был сначала вынесен вопрос о полном отстранении российского комитета, а затем о продлении срока действия частичного отстранения. Оба раза большинство делегатов проголосовали против.

Ограничения в отношении Паралимпийского комитета России были введены после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Восстановление статуса российского комитета, позволит, в числе прочего, спортсменам из РФ выступать под национальным флагом.

Последние несколько лет спортсмены из России могли выступать в соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.