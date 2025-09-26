Зеленский: венгерские дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины. МИД Венгрии: он сходит с ума!

На территорию Украины со стороны границы с Венгрией залетели разведывательные беспилотники. Вероятно, они были венгерскими, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах», — сказал Зеленский после совещания с военными.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что «Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений». «Теперь ему мерещатся кошмары», — написал Сийярто в фейсбуке.

Из всех членов ЕС Венгрия занимает наиболее прагматичную позицию по отношению к российско-украинской войне. Будапешт регулярно угрожает блокировкой санкций на уровне ЕС, а также продолжает покупать российскую нефть.

На этом фоне отношения между Венгрией и Украиной остаются напряженными на протяжении всех последних лет. Политики и дипломаты с обеих сторон периодически выступают с жесткими заявлениями по отношению друг к другу.