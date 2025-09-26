В Смоленской области поезд врезался в грузовик, выехавший на переезд. 18 вагонов сошли с рельсов, 16 из них загорелись

Обновление. «Московская железная дорога» уточнила, что в результате аварии с рельсов сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. 12 из них — цистерны с бензином, четыре — вагоны с пиломатериалами. Машинисту и его помощнику помощь оказали на месте.

Локомотив грузового поезда и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области в результате аварии с грузовиком, сообщила пресс-служба «Московской железной дороги».

Авария произошла в 7:26 по местному времени (совпадает с Москвой) между станциями Рудня и Голынки. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

Машинист попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии травмы получили машинист и его помощник. Их увезли в больницу.

Бензин, который перевозил поезд, загорелся. На место пожара отправили три пожарных поезда и, как рассказали в МЧС, более 40 специалистов и 10 единиц техники. Пожарные тушат шесть вагонов. Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статья 263 УК). По предварительным данным, водитель фуры погиб.

Внимание, в видео есть мат.