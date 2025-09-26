Перейти к материалам

Минюст РФ объявил «иноагентами» медиаменеджера Демьяна Кудрявцева и кинокритика Зинаиду Пронченко

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В него включены:

  • адвокат Дмитрий Захватов;
  • журналист Андрей Калитин;
  • медиаменеджер Демьян Кудрявцев;
  • кинокритик Зинаида Пронченко;
  • независимая литературная премия «Дар».

По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими «иноагентами», а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.