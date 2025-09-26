Минюст РФ объявил «иноагентами» медиаменеджера Демьяна Кудрявцева и кинокритика Зинаиду Пронченко

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В него включены:

адвокат Дмитрий Захватов;

журналист Андрей Калитин;

медиаменеджер Демьян Кудрявцев;

кинокритик Зинаида Пронченко;

независимая литературная премия «Дар».

По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими «иноагентами», а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.