Минюст РФ объявил «иноагентами» медиаменеджера Демьяна Кудрявцева и кинокритика Зинаиду Пронченко
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».
В него включены:
- адвокат Дмитрий Захватов;
- журналист Андрей Калитин;
- медиаменеджер Демьян Кудрявцев;
- кинокритик Зинаида Пронченко;
- независимая литературная премия «Дар».
По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими «иноагентами», а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.