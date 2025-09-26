Минобороны РФ объявило о захвате Юнаковки в Сумской области
Источник: Meduza
Российские войска захватили населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, объявило Минобороны РФ 26 сентября.
Украинское командование потерю контроля над Юнаковкой пока не подтвердило.
Карта украинского OSINT-проекта Deep State, близкого к Генштабу ВСУ, показывает, что значительная часть Юнаковки занята российскими войсками, однако они контролируют не весь населенный пункт.
О том, что войска РФ захватили большую часть села Юнаковка на дороге Суджа — Сумы «Медуза» писала в своей военной сводке еще в середине июля 2025 года. Затем российские пропагандистские СМИ писали о продвижении войск РФ в восточную часть Юнаковки. Украинская сторона сообщала об атаках россиян в районе Юнаковки, указывая, что их удается отбивать.