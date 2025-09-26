«Экономика сохраняет высокие темпы развития. Стабильность налицо». Песков назвал обоснованным повышение НДС

В Кремле считают аргументированным и обоснованным предложение правительства РФ о повышении НДС до 22%. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не идет ли это предложение вразрез с поручением Владимира Путина зафиксировать налоговые параметры до 2030 года и может ли оно негативно отразиться на деловом климате России.

«Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные», — цитирует «Интерфакс» слова представителя Кремля.

«Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно, не обходится без проблем. В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но, в целом, стабильность налицо», — добавил Песков.

Минфин РФ 24 сентября сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрен рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. В министерстве заявили, что повышение налогов будет направлено в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. По оценкам министерства, это принесет около 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов в 2026 году.

