В России зафиксировали первый случай столкновения гражданского самолета с беспилотником

В России зафиксирован первый случай столкновения гражданского самолета с беспилотником, пишет РБК.

Инцидент произошел 2 августа на Камчатке, когда самолет Ан-26 Камчатского авиационного предприятия совершал регулярный рейс Петропавловск — Тилички.

После приземления техники аэропорта обнаружили на самолете вмятину глубиной 11 сантиметров. Экипаж первоначально предполагал, что в полете произошло столкновение с птицей.

Последующее расследование Росавиации исключило этот вариант и пришло к выводу, что повреждение было получено при столкновении «с неустановленным объектом, вероятнее всего с беспилотным воздушным судном». Что это был за беспилотник и кто его запустил, осталось неясным.

На борту самолета в момент столкновения с дроном находились 28 человек, уточняет профильный канал «Авиаторщина». Никто из них не пострадал. Сейчас пострадавший борт эксплуатируется в обычном режиме.

Во многих регионах России после начала войны начали вводить запреты на запуски частных беспилотников. На Камчатке дроны запрещено поднимать в воздух в населенных пунктах и над энергетическими предприятиями.

Из-за участившихся атак украинских дронов в европейской части России в последнее время регулярно приостанавливают работу гражданские аэропорты. В Росавиации в качестве причины каждый раз называют «обеспечение безопасности полетов».