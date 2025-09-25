Суд отстранил от должности ректора университета профсоюзов в Петербурге Александра Запесоцкого. Генпрокуратура обвинила его в обогащении за счет вуза

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отстранил Александра Запесоцкого от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на постановление суда (.pdf).

Решение об отстранении Запесоцкого было принято 24 сентября. Временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев. По данным «Ротонды», кандидатуру Лубашева предложили в администрации Петербурга, о его назначении просила Генпрокуратура РФ.

22 сентября Генпрокуратура потребовала вернуть государству имущество СПбГУП. Ведомство обвинило Запесоцкого в использовании служебного положения, присвоении госимущества и выводе активов вуза через офшоры в собственность сына. Запесоцкий это отрицает.

Через два дня прокуратура, по данным «Фонтанки», попросила ускорить рассмотрение дела об изъятии имущества вуза, заявив, что Запесоцкий собирается организовать акции протеста из-за требований ведомства.

Александр Запесоцкий — кандидат педагогических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения РАН. Он возглавляет СПбГУП с 1991 года.

На сайте вуза указано, что Запесоцкий — доверенное лицо Владимира Путина с 2012 года, перечислены десятки его регалий, наград, почетных грамот и должностей, начиная с зампредседателя спортклуба еще в годы учебы в Ленинградском институте точной механики и оптики. Там же отмечается, что именем Запесоцкого «названа малая планета Солнечной системы № 6578».

На должности ректора Запесоцкий неоднократно привлекал внимание из-за проводимой им политики, отмечает РБК. В 2004 году он говорил, что построил в вузе «культ личности».