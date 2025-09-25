Нового директора ФБК Владислава Романцова внесли в реестр «экстремистов и террористов»

Имя нового директора Фонда борьбы с коррупцией Владислава Романцова появилось в перечне «террористов и экстремистов», опубликованном на сайте Росфинмониторинга 25 сентября.

О расследовании каких-либо уголовных дел в отношении Романцова ранее не сообщалось. Внесение в список, в частности, означает, что теперь его счета в российских банках будут заморожены.

Вот как прокомментировал это сам Романцов:

Менее чем за месяц с момента назначения директором я стал экстремистом — считаю это неплохой оценкой работы. Чего-то, считай, добился? Коллеги теперь наконец-то перестанут смотреть с подозрением — можно выдохнуть.

Владислав Романцов возглавил Фонд борьбы с коррупцией с 1 сентября 2025 года, сменив на этом посту Ивана Жданова.

