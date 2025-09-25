Минюст США призвал начать расследование против фондов Сороса

Министерство юстиции США направило в прокуратуры нескольких штатов директиву с просьбой начать расследование в отношении фондов «Открытое общество» (Open Society Foundations), основанных американским финансистом Джорджем Соросом, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на копию директивы.

В документе говорится, что прокурорам следует проверить, причастны ли фонды к возможным обвинениям в рэкете, мошенничестве и финансировании терроризма.

Директиву, в частности, направили в прокуратуры в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте, Мэриленде.

В Open Society Foundations назвали требование Минюста «политически мотивированными нападками на гражданское общество». В организации отметили, что «безоговорочно осуждают терроризм и не финансируют его».

Президент США Дональд Трамп ранее открыто призывал к уголовному преследованию Сороса.

Фонды «Открытое общество» финансируют группы, которые защищают права человека по всему миру и помогают строить демократии. Также фонды финансируют университеты и другие образовательные организации.

