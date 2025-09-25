Судьба более 240 жителей Суджи и близлежащих окрестностей до сих пор остается неизвестной — спустя полгода после того, как российские военные восстановили контроль над оккупированной территорией Курской области. Об этом пишет «Эхо» со ссылкой на данные родственников пропавших.

В июле для поисков пропавших была создана группа «Ищем родных», в которую с тех пор вступили 180 человек, заявивших о 244 родственниках, судьба которых неизвестна. Теперь близкие пропавших написали обращение президенту Владимиру Путину, омбудсмену Татьяне Москальковой и губернатору Курской области Александру Хинштейну.

«Мы обращались в различные следственные органы, в Российский Красный Крест, но не услышали ничего конкретного о том, какая проводится работа по поиску наших родных людей. […] У нас сложилось впечатление, что особо никому до нашей беды дела нет», — говорится в обращении.

Часть Курской области находилась под украинской оккупацией с августа 2024 года. К марту 2025 года российские военные полностью вернули территорию под контроль.

Власти РФ совместно с волонтерами вскоре после деоккупации Курской области запустили официальный «Реестр лиц, утративших связь с родственниками». Хинштейн в конце мая говорил, что без вести пропавшими в списке числились 576 человек.

