БДТ снял с репертуара спектакль «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили

Большой драматический театр имени Товстоногова в Петербурге объявил, что снимает с репертуара спектакль «Лето одного года», в котором главные роли исполняли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

Спектакль по пьесе Эрнеста Томпсона «На Золотом озере» впервые был поставлен на сцене БДТ режиссером Андреем Прикотенко в декабре 2010 года. За 15 лет его сыграли 221 раз.

«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль „Лето одного года“ покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца», — говорится в заявлении на сайте театра.

Пресс-служба БДТ в комментарии «Фонтанке» сообщила, что спектакль «Лето одного года» сняли с репертуара по просьбе артистов. При этом представители театра отметили, что Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили продолжают служить в БДТ, а об их дальнейших работах будет сообщено отдельно.

Олег Басилашвили заявил журналистам, что не собирается уходить из театра. При этом, по его словам, Алиса Фрейндлих отказывается снова выходить на сцену БДТ. «В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной Фрейндлих и со мной. Но она категорически отказалась дальше работать. Видимо, ей это тяжело, — сказал актер изданию „КП-Петербург“. — К сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно».

Олег Басилашвили служит в БДТ с 1959 года, Алиса Фрейндлих — с 1983 года. Они имеют звания народных артистов СССР и награждены орденами «За заслуги перед Отечеством». Сейчас обоим артистам по 90 лет. Помимо спектакля «Лето одного года», в текущем репертуаре БДТ Олег Басилашвили занят в постановках «Палачи» и «Дядюшкин сон», а Алиса Фрейндлих — в «Войне и мире Толстого», «Дядюшкин сон» и «Алиса».