Юлия Навальная объявила кампанию против «Единой России» перед выборами в Госдуму

Юлия Навальная объявила, что запускает кампанию против партии «Единая Россия» к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Об этом она сообщила в соцсетях.

Навальная отметила, что в России нет честных выборов. Она считает, что президент РФ Владимир Путин будет использовать выборы 2026 года «как пропагандистское шоу о „всенародной поддержке“».

«У нас есть год, чтобы поговорить с каждым избирателем, до которого мы сможем так или иначе достучаться. Чтобы убедить их ни в коем случае не голосовать за „Единую Россию“. Это большая работа и непростая. <…> Нет никакой волшебной палочки, чтобы за неделю до выборов что-то такое придумать и ожидать хорошего результата. <…> Только так и можно заниматься политикой в тех условиях, которые есть», — объяснила она.

Навальная и ее сторонники предлагают говорить с избирателями о том, что обещала «Единая Россия» и чего достигла на самом деле. «А еще мы расскажем и покажем, какой на самом деле могла бы быть Россия — мирной, процветающей и счастливой. Благо у нас идей много. И программа будет», — рассказала Навальная.

Она призвала сторонников и «все силы, выступающие против Путина и войны» в ближайший год всеми возможными средствами «вести честный разговор с избирателями», преодолеть цензуру и «дотянуться до десятков миллионов людей».

Давайте сконцентрируемся на том, чтобы нанести максимальный урон Путину и его «Единой России». Давайте сделаем все возможное, чтобы через год каждый в нашей стране знал и чувствовал: «Единую Россию» никто не выбирал. И чтобы мы показали, что есть другая Россия — непутинская, непокорная, несдающаяся, честная и любящая свою страну.

