В Далласе открыли огонь по офису иммиграционной и таможенной полиции. Стреляли с крыши соседнего здания

Как минимум один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в офисе иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Далласе.

Как пишет CNN, утром 24 сентября полиция Далласа получила сообщение о «снайпере на крыше» около местного офиса ICE. Он открыл огонь по правительственному объекту с соседнего здания.

Преступник также погиб — как утверждают в полиции, от огнестрельного ранения, которое он нанес себе сам.

Среди его жертв — двое граждан, ранее задержанных и доставленных в офис иммиграционной полиции.