Умерла актриса Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет. Как сообщил AFP 23 сентября агент актрисы Лоран Саври, Кардинале умерла в окружении своих детей в городе Немур недалеко от Парижа.

Кардинале родилась в Тунисе 15 апреля 1938 года. Выиграв конкурс красоты, Кардинале оказалась на Венецианском фестивале и получила предложение сниматься в кино.

В начале карьеры в кино Кардинале была изнасилована, забеременела и решила сохранить ребенка. Несколько лет ее сын Патрик официально считался ее младшим братом. «Я была вынуждена принять эту ложь, чтобы избежать скандала и защитить свою карьеру», — рассказывала актриса.

В первых фильмах актрису дублировали, так как она не знала итальянского языка. В 20 лет «я стала героиней сказки, символом страны, на языке которой я почти не говорила», — написала она в своей автобиографии 2005 года «Мои звезды». Первым фильмом, в котором звучал голос самой Кардинале стал «8½», в котором она снялась в 25 лет. В том же 1963 году Кардинале сыграла в «Леопарде» Лукино Висконти. «Висконти хотел, чтобы я была брюнеткой с длинными волосами. Феллини хотел, чтобы я была блондинкой», — рассказывала она.

Всего Кардинале снялась более чем в 120 фильмах, среди которых, «Розовая пантера» Блейка Эдвардса, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне и «Красная палатка» Михаила Калатозова. Ее партнерами на экране, в числе прочиз были Марчелло Мастрояни, Генри Фонда, Марлон Брандо, Ален Делон, Шон Коннери и Берт Ланкастер.