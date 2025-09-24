В бюджет России на 2026 год заложили 12,6 триллиона рублей на статью «Национальная оборона», что меньше максимального значения в 13,5 триллиона рублей в 2025-м, сообщило агентство Reuters. Такие же данные о военных расходах — 12 триллионов 605 миллиардов — приводит издание Faridaily.

При этом, как пишет Faridaily, выросли расходы по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (по ней финансируются полиция, Росгвардия и спецслужбы). В 2026 году они составят 4,065 триллиона. Для сравнения: в 2025-м на это закладывали 3,5 триллиона.

Согласно документам, которые проанализировали авторы Reuters, дефицит бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП — это самый высокий показатель с начала полномасштабной российско-украинской войны и превышает предыдущий целевой показатель на 53%.

Минфин РФ ранее сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрен рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. В министерстве заявили, что повышение налогов будет направлено в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. По оценкам министерства, это принесет около 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов в 2026 году. Некоторые кремлевские чиновники, как пишет Reuters, называют новый проект бюджета «военным».

В бюджет России на 2025 год заложили рекордные расходы на войну — 13,5 триллиона рублей. В бюджете 2024 года на военные расходы закладывали 10,4 триллиона рублей, что на тот момент также было рекордом.

