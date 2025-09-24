На алтайскую активистку Аруну Арна завели дело о призывах к терроризму

В отношении алтайской активистки Аруны Арна — одной из лидеров протестных акций в республике — возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК), пишет «Медиазона».

Управление СК по республике Алтай опубликовало сообщение об уголовном деле без указания имени. В нем говорится, что жительница Горно-Алтайска опубликовала в телеграм-канале видео, которые, по заключению экспертиз, содержали призывы террористической направленности. Жительница Горно-Алтайска задержана, следствие просит заключить ее под стражу, сообщили в СК.

Подруга Аруны Арна Евгения Токорокова сообщила, что активистку задержали утром 24 сентября, а она сама проходит свидетелем по уголовному делу. Телеграм-канал «Голос Алтая» пишет, что у Токороковой и у Арна, у которой трое несовершеннолетних детей, прошли обыски. С обыском пришли и к другим активистам, а также к матери Арна.

В конце августа сообщалось, что Аруна Арна внесена в российский «список террористов и экстремистов», однако ранее не было известно о возбужденном против нее деле.

На Алтае летом 2025 года прошли самые массовые за последние 20 лет акции протеста — против губернатора Андрея Турчака и муниципальной реформы. «Медуза» подробно писала о них.

Читайте здесь

Республику Алтай охватили протесты — против губернатора Турчака и муниципальной реформы. Это крупнейшие выступления в регионе за 20 лет В половине районов депутаты отказались вносить поправки в уставы муниципалитетов

Читайте здесь

Республику Алтай охватили протесты — против губернатора Турчака и муниципальной реформы. Это крупнейшие выступления в регионе за 20 лет В половине районов депутаты отказались вносить поправки в уставы муниципалитетов