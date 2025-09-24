«Фонтанка»: в консульстве Армении в Петербурге найден мертвым бывший сотрудник Росреестра Борис Авакян. Ранее он сбежал из суда

Бывший сотрудник управлений Росреестра и Росимущества Борис Авакян, сбежавший накануне из здания Кронштадтского районного суда Петербурга, найден мертвым в здании Генконсульства Армении на Васильевском острове. Об этом со ссылкой на источники сообщили издание «Фонтанка», а также телеграм-каналы Baza и Mash.

Борис Авакян — бывший руководитель крупнейшего таможенного брокера торгового порта «Санкт-Петербург», пишет «Фонтанка». С 2010 года он был заместителем главы управления Росимущества по Ленинградской области. В 2014 году получил должность заместителя начальника отдела Госземнадзора по Петербургу (структура Росреестра).

В 2016 году Авакян стал одним из 20 фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиарда рублей (часть 4 статьи 194 УК). По данным «Коммерсанта», тогда чиновнику удалось сбежать из-под домашнего ареста — сначала в Европу, а затем в Армению. Он принимал участие в «бархатной революции» 2018 года, а затем работал в правительстве непризнанного Нагорного Карабаха. Авакяна вновь задержали в 2021 году в одном из ресторанов Петербурга. В свою очередь в Армении, по данным СМИ, его объявляли в розыск по обвинению в незаконном пересечении границы и отмывании денег.

В августе 2025 года российские следователи приостановили уголовное дело в отношении Авакяна, поскольку тот заключил контракт с Минобороны РФ для отправки на войну в Украину. Однако в сентябре бывшего чиновника вновь задержали, когда выяснилось, что он расторг контракт с Минобороны.

23 сентября в Кронштадтском суде Петербурга рассматривалось ходатайство следствия о возобновлении уголовного дела Авакяна. Когда суд удалился в совещательную комнату для принятия решения, Авакян сбежал. По информации СМИ, он отправился покурить и вышел на улицу, а позже укрылся в консульстве Армении.

«Фонтанка» пишет, что в консульстве Авакян совершил самоубийство. По данным Baza, он заперся в туалете и покончил с собой.