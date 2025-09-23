«Золотой мяч» получил нападающий ПСЖ Усман Дембеле

Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Усман Дембеле получил «Золотой мяч» — награду, которую вручают лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football.

Трофеем Копа, который вручается лучшему молодому игроку не старше 21 года, был награжден полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

Лучшим клубом года был признан ПСЖ. Его тренер Луис Энрике получил «Золотой мяч» как лучший тренер. Лучшим вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма, который недавно перешел из ПСЖ в «Манчестер Сити».

В женском футболе «Золотой» мяч» в третий раз подряд получила полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. Это самая престижная индивидуальная награда в футболе. Чаще всего ее получал аргентинский футболист Лионель Месси, у него восемь «Золотых мячей».

28-летний Усман Дембеле в прошлом сезоне выиграл с ПСЖ чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он сыграл в 53 матчах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач.