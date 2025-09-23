В зоопарке Новосибирска произошел пожар. Погибли ламы и альпаки

Пожар в Новосибирском зоопарке произошел около 22:00 по местному времени, пишет НГС. По словам очевидца, пожар произошел в дальней части зоопарка, где, предположительно, велось строительство. Огонь охватил два вольера с животными, сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате пожара, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, погибли несколько животных. «По словам директора, ламы и альпаки погибли. Не больше пяти», — сказал собеседник агентства. «Комсомольская правда» и НГС при этом утверждают, что погибли 10 животных.

Прибывшие спасатели потушили пожар. Как сообщили в МЧС, из горящих построек спасли быка и верблюда. Кроме того, по информации КП, спасли всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка и двух дикобразов.