В России ужесточили правила биржевых торгов дизельным топливом из-за «внеплановых остановок» НПЗ и повышенного спроса

В Минэнерго России обсуждают ужесточение правил торгов дизельным топливом на Санкт-Петербургской бирже, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, ведомство может снизить лимит суточного роста котировок с отгрузкой по железной дороге и трубе с текущих 0,5% до 0,01%, а также ограничить объем закупки одним участником торгов.

Такие меры могут ввести в ближайшее время, заявил один из источников издания. С 8 сентября Петербургская биржа ввела лимиты на рост котировок и ограничила количество заявок для покупки бензина.

Ужесточение правил торгов «Коммерсант» связывает с рекордным ростом цен на дизельное топливо. Так, с 9 сентября котировки на дизтопливо выросли более чем на 14% — до 71,7 тысячи рублей за тонну. Участники рынка и аналитики говорили газете, что причина роста — «внеплановые остановки» нефтеперерабатывающих заводов и повышенный спрос на топливо из-за теплой погоды в сентябре.

Оптовые цены на дизтопливо уже ограничены, рассказали газете участники рынка. Они считают, что новые ограничения могут охладить рынок, но не решат проблему дефицита. Стабилизировать ситуацию, как ожидается, сможет завершение в конце сентября «внеплановых ремонтов» на некоторых НПЗ.

По мнению опрошенных экспертов, новые ограничения — скорее сигнал регулятора о готовности к более жестким мерам, включая ограничение экспорта, прежде всего для непроизводителей. При этом они отмечают, что запрет экспорта дизтоплива приведет к существенным потерям для бюджета страны и нефтекомпаний.

В последние месяцы беспилотники ВСУ регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате ударов НПЗ частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.

С февраля в России введен запрет на экспорт бензина для обычных ретейлеров. В июле его распространили и на производителей. Согласно последнему распоряжению правительства, с 1 октября бензин смогут экспортировать непосредственные производители, а экспортеры, у которых нет собственного производства, получат это право с 1 ноября.

