Трамп на Генассамблее ООН назвал климатический кризис «величайшей аферой»

Президент США Дональд Трамп назвал климатический кризис «величайшей аферой». С соответствующим заявлением он выступил на Генассамблее ООН.

Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими организациями, зачастую по дурным мотивам, оказались ошибочными. Их сделали глупые люди, чья работа дорого обошлась их странам и лишила эти страны шансов на успех. Если вы не откажетесь от этого зеленого надувательства, ваша страна потерпит неудачу. Я очень хорош в таких предсказаниях.

Трамп отдельно раскритиковал ветряки за то, что они «дорогие в эксплуатации, их постоянно нужно перестраивать, они начинают ржаветь и гнить».

Трамп известен своим скептическим отношением к климатическому кризису. Он неоднократно утверждал, что исследования, подтверждающие повышение температуры на Земле, ангажированы. Действующая политика его администрации направлена на поддержку добычи нефти, газа и угля, а не на разработку «зеленых» источников энергии. Белый дом при Трампе также значительно сократил количество средств, выделяемых на климатические исследования.

В первый день своего пребывания на посту президента США Трамп подписал указ, по которому Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату.